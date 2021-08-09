صورة جديدة لوائل كفوري مع حبيبته التي أشعلت مواقع التواصل بجمالها – (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:01 صباحاً - بعدما أصبحت علاقتهما علنية وأمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، شارك الشاعر حبيب بو أنطون متابعيه بموقع التغريدات الشهير «تويتر» بصورة جديدة لصديقه النجم وائل كفوري مع حبيبته شانا عبود.

وظهر الثنائي في الصورة بطريقة عفوية، حيث كان النجم اللبناني يدخّن السيجار وعلامات السعادة والراحة بادية على وجهه وهو يحضن حبيبته، التي كانت بدورها مبتسمة وفي غاية السعادة.

وعلّق الشاعر حبيب بو أنطون على الصورة بالقول: “القلب وما يريد”، في إشارة الى علاقة الحب الرومانسية التي تجمع بين الثنائي.

وتأتي هذه الصورة اللطيفة بعد الأخبار التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا عن دخول وائل القفص الذهبي مدنياً في قبرص، وهو ما تم نفيه بشكل كامل من مصدر مقربة من النجم الوسيم، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يتعدى كونه شائعة.

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وكان “وائل كفوري” قد انفصل عن زوجته أنجيلا بشارة قبل حوالي العامين ولوائل وأنجيلا طفلتان هما “ميشيل” و”ميلانا”، وعلى الصعيد الفني كان وائل قد أطلق مؤخراً اغنية “كلنا مننجر” و هي تيتر مسلسل ” داون تاون ” للمخرج زهير قنوع حيث حققت الأغنية نجاحاً لافتاً ونسب مشاهدة كبيرة.

وشانا كانت متزوجة لمدة عامين قبل ان تنفصل عن زوجها وهي أم لطفل وحين تعرفت على وائل كانت تطلقت من زوجها. ويُذكر أن شانا عمرها 37 سنة وتعمل في أحد المصارف في لبنان، ولا حديث عن ارتباط رسمي بين الاثنين حتى الآن .

أول ظهور لطليقة وائل كفوري

وكانت طليقة وائل كفوري، أنجيلا بشارة، قد بكت على الهواء في أول ظهور إعلامي لها، حين تحدثت عن معاناتها بعد طلاقها.

كما تأثرت أنجيلا بشارة عندما بدأت بقراءة رسائل من ابنتيها ميشيل وميلانا لمناسبة عيد الأم وتلقيها مفاجأة منهما، مؤكدة أنهما العيد بالنسبة لها وأنها تستمدّ قوتّها منهما لأنهما محور حياتها وهي تُضحّي كلّ ثانية لأجلهما.

وتحدثت أنجيلا بشارة خلال لقاءها على قناة (الجديد) عن حياتها الشخصية والمعاناة التي تعرّضت لها، وقالت: (تجربة الحياة والعيش مع شخص مشهور أمر صعب، والمحاكم تكون ظالمة عندما تحرم أماً من أبنائها، ولا تنطق بالحق).

وأشارت “أنجيلا” حينها إلى أنها غير منزعجة على الإطلاق من حقيقة كونها طليقة “وائل كفوري” ولاسيما أن هذا لا يلغي شخصيتها ووجودها في الحياة بحسب تعبيرها.

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