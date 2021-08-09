نيللي كريم تلغي حفل زفافها بعد وفاة دلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجلت الفنانة المصرية نيللي كريم، زفافها إلى ما بعد فترة الحداد على الفنانة دلال عبدالعزيز، وكان من المفترض أن تقام "الحنة" أمس الأحد.

وكان من المفترض أن يعقد القران، اليوم الإثنين؛ إلا أنه بعد وفاة دلال عبدالعزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قران فقط بعد انتهاء الثلاثة أيام فترة الحداد.

وكان الفنان حسن الرداد أعلن وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة".

وأضاف: "عايز أقولك إنك هتلاقي مفاجأة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة".