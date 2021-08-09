شكرا لقرائتكم خبر عن كاني ويست يماطل في طرح ألبومه Donda بسبب دريك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن بعض الأسباب وراء تأخير طرح البوم نجم الراب العالمي كاني ويست Donda، الذى شهد الكثير من التأجيلات خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان سيُعرض في يوليو 2020، ومن ثم يوليو 2021، ثم 6 أغسطس الجاري، ليعلن تأجيله أخيرا إلى يوم 13 أغسطس الجاري أو 15 أغسطس الجاري، بحسب ما توصل اليه بعض المصادر في منصات الموسيقي الشهيرة iTunes وApple Music التي تحصل على التواريخ مسبقا قبل طرح الألبومات عليها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن ويست يماطل في عرض ألبومه الجديد Donda، بسبب النجم العالمي دريك الذي أعلن مؤخرا عن طرح ألبومه نهاية الصيف الحالي، من أجل دخول منافسة قوية بينهما.

وعلى جانب آخر، ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، تنحى انفصالها عن زوجها كاني ويست جانبًا عندما يتعلق الأمر بالأحداث المهمة، حيث حضرت كيم حفل كاني الغنائي برفقة أبنائها، الذين ارتدوا هم ووالدتهم نفس ملابس كاني في حفل، حيث ظهرت كيم ملثمة بملابس سوداء، ونشرت كيم عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورها هي وأبنائها من الحفل، بالإضافة إلي فيديو لـ كانى، علي المسرح وعلقت عليها باسم الألبوم الجديد Donda، والذي يحمل اسم والدة ويست.

وخلال الحفل عرض كاني ويست، ألبومه العاشر Donda خلال بث مباشر، وأقيم الحدث في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، حيث يقال إن مغني الراب البالغ من العمر 44 عامًا، يعيش هناك منذ أسبوعين في محاولة لتحقيق رقم قياسي للألبوم.