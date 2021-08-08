فيلم Space Jam: A New Legacy يحقق رقماً قياسياً في 19 يوم عرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ إطلاقه في 16 يوليو، تخطى الجزء الثاني من فيلم Space Jam الذي طُرح تحت اسم Space Jam: A New Legacy، حاجز الـ 200 مليون دولار، حيث بلغ مجموع الإيرادات 203 مليون و196 ألف دولار.

وقد ذكر موقع “Middleeast.in-24” أنه بلغ نصيب شباك التذاكر الأمريكي وحده 60 مليون و739 ألف دولار في 3965 دار عرض أمريكي، بينما كان نصيب شباك التذاكر العالمي 142 مليونا و457 ألف دولار.

العمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمي “ليبرون جيمس”، الذي صرح بأن الجزء الثاني بدأ فكرته في عام 2016 لكنه توقف عن العمل عليها لأسباب عديدة، لكن الفكرة عادت مرة أخرى.

وقال “جيمس” إنه أراد تقديم فيلم للمشاهدين كان يتمنى رؤيته عندما كان صغيرًا، وهذا هو السبب الرئيسي وراء حماسه للفيلم.

جنبًا إلى جنب مع “جيمس”، يشارك في البطولة أشهر لاعب كرة سلة في العالم – البطل السابق – “مايكل جوردان” بالإضافة إلى “مارتن جرين”، “دون تشيدل”، “غابرييل إغليسياس”، “كاث سوزي”، “مارتن كليبا”، “جي مايكل تاتوم”، “إريك باوزا”، “كسوشا روكيمور”، “كريس ديفيس”، “جيف بيرغمان” و”بوب بيرغن”.

الفيلم من إنتاج شركة Warner Bros ومن إخراج “تيرينس نانسي”. كما يضم الفيلم عددًا كبيرًا من الممثلين الأفارقة الأمريكيين المحبوبين.

دارت أحداث الجزء الأول حول شخصيات كرتونية تحب لعب كرة السلة، تحدّوا عصابة كبيرة في مباراة كرة سلة لاستعادة القوة الخارقة التي سرقوها من أكبر لاعب في العالم بالسحر والشعوذة.