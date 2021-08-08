رشوان توفيق: "رأيت دلال عبدالعزيز في الجنة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الفنان المصري الكبير رشوان توفيق عن حزنه الشديد لوفاة النجمة المصرية دلال عبدالعزيز بعد صراع دام لشهور مع فيروس كورونا.

وتحدث رشوان عن علاقته بالفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز قائلا: "تعرفت عليها وهي طفلة، وعندما عرفت بحبها لسمير غانم نصحتها بعدم الجواز منه، لفرق السن الذي يتعدى الـ20 عاما، ولكنها قالت إنها تحبه بجنون، وتتمنى أن يكون يوما زوجا لها، وفي ذلك الوقت باركت لسمير غانم وقلت له مبروك".





وأوضح خلال مشاركته في جنازة دلال عبدالعزيز، أنه يقرأ القرآن الكريم يوميا، مشيرا إلى أنه منذ 4 سنوات وبعد صلاة الفجر رآها في المنام ترتدي فستانا لونه أخضر، وعندما حاول تفسير الحلم اكتشف أن أهل الجنة يرتدون ملابس من السندس الأخضر، وفي ذلك الوقت تحدث معها وقال لها: "شوفتك في الجنة يا دلال".

وعن أبناء الراحلة دنيا وإيمي، قال: "هم أولادي، وبيتي مفتوح لهم في جميع الأوقات، فأنا عشت أسعد أيام حياتي داخل منزلهم المتواضع وحان موعد رد الجميل".