تشييع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز الى مثواها الأخير

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"الخليج 365": شيّعت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، إلى مثواها الأخير، بجوار زوجها الفنّان الراحل سمير غانم، في مدافن "الوفاء والأمل" بمدينة نصر.

وخيم الحزن والألم على ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وصهريها الإعلامي رامي رضوان، والفنّان حسن الردّاد، وتميزت الجنازة بحضور غفير للأهل والأقارب، وعدد من نجوم الفن المصريين الذين جاؤوا لتقديم واجب العزاء، ومؤازرة إبنتيها في مصابهما.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد المشير طنطاوي، لتدفن بعدها إلى جوار زوجها الذي توفي قبلها بعشرة أسابيع.

وأمّ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر، بالمصلين في صلاة الجنازة.

وقد أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد محمد محسن عمارة، للمشاركة في حضور جنازة الفنانة الراحلة وإبلاغ أسرتها خالص عزائه ومواساته.

ومن بين الفنانين الذين حضروا تشييع الجثمان: نقيب الفنانين أشرف زكي، إلهام شاهين، محمد الشقنقيري، هند عاكف، شيرينعبد الوهاب، هالة سرحان، بوسي شلبي، رانيا فريد شوقي، درة، دينا الشربيني، أحمد بدير، فتوح أحمد، أحمد السقا، محمد ثروت، أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا، أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، عبير صبري، هنا الزاهد، ماجد المصري، كريم فهمي، أحمد فهمي، عبد العزيز مخيون، عمرو سعد، هاني رمزي. بالإضافة إلى صديقتي دلال عبد العزيز، ميرفت أمين ونهال عنبر.

واتجهت الأنظار إلى دنيا وإيمي اللتين مرّتا بظروف عصيبة خلال الأشهر الأخيرة، بدءاً من مرض والديهما، ووفاة الأب سمير غانم في 20 مايو الماضي، واضطرارهما لإخفاء حزنهما على فراقه أمام والدتهما، وملازمتهما لها في مرضها الأخير، إلى أن فارقت الحياة أمس.

وبحسب مصدر طبي أن الفنانة المتعافية من كورونا كانت تعاني من الآثار الجانبية للفيروس الذي أثر على قدرتها على التنفس، وكانت تنتظر زراعة رئة لكن ما عجل بوفاتها هو علمها بخبر رحيل زوجها الفنان سمير غانم.



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