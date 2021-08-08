شكرا لقرائتكم خبر عن 81 مليون دولار فى 8 أيام لـ فيلم Jungle Cruise الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم النجم العالمى دواين جونسون الجديد Jungle Cruise، إلى 81 مليونا و722 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 30 يوليو الماضى بـ مختلف دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات Jungle Cruise بين 54 مليونًا و92 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و27 مليونًا و630 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020، ليطرح في 30 يوليو من العام الجارى 2021.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصرخارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.