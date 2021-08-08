شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح الأغنية الدعائية لفيلم "موسى" حدادًا على وفاة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سينرجي المنتجة لفيلم "موسى" تأجيل طرح أغنية الفيلم "مكهرب" لمروان موسى حدادًا على وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وفقاً لما أعلنوا عبر حسابهم الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت "تأجيل نزول أغنية مكهرب لمروان موسى من فيلم موسى حتى الغد حداداً على روح القديرة دلال عبد العزيز رحمة الله عليها".

جدير بالذكر أن فيلم "موسى" من المنتظر طرحه في دور العرض يوم 11 من شهر أغسطس الجاري، الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وغيرهم نخبة من نجوم الفن ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.



فيلم موسى

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين وإنتاج شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية.

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز رحلت عن عالمنا صباح أمس عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا وشيعت الجنازة ظهر اليوم بحضور عدد من نجوم الفن.