شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يتعافى من فيروس كورونا.. ويؤكد: الحمد لله نتيجة المسحة الأخيرة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى الفنان الكوميدي أحمد فتحي من كورونا التي لحقت به منذ أسبوعين تقريبًا، وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه الحمد لله أظهرت نتيجة المسحة الأخيرة شفاءه من الفيروس وجاءت النتيجة سلبية، وعاد إلى خشبة المسرح هذا الأسبوع وتوجه بالشكر لكل أصدقائه وجمهوره الذين توجه بالدعاء له وحذر الجميع من التراخى في التعامل مع هذا الفيروس وعدم الاستهتار به.

يذكر أن الفنان أحمد فتحى قال لـ"الخليج 365" إن حالته الصحية تحسنت الآن بعد إصابته بفيروس كورونا، معلقًا: "الحمد لله جت سليمة، والإصابة خفيفة، وأنا الآن في العزل المنزلي بتبع البروتوكول العلاجى، ونفى فتحي ما أشيع عن تدهور حالته الصحية، مؤكدًا عزمه العودة للحياة الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الفنان أحمد فتحى يشارك أحمد فتحى فى بطولة مسلسل "عودة الأب الضال"، من بطولة الكوميديان بيومى فؤاد، حيث يظهر فتحى كضيف شرف ضمن فى الحلقة الثانية ضمن أحداث المسلسل بدور عمدة الصعيد، وتعتمد أحداث المسلسل على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة كل من: بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.