شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز يكشف عن حبه للموسيقى ويعزف مقطوعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي أنتونى هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يكشف عن جانبه الآخر في حب الموسيقي، وهو يجلس على بيانو ويعزف إحدى المقطوعات الموسيقية.

ويشارك هوبكنز متابعيه وجمهوره من حين لآخر بمقاطع فيديو من حياته الشخصية حيث ظهر مؤخرًا وهو داخل أحد حمامات السباحة، وبعدها في صورة مع النجم العالمي بيرس بروسنان، صاحب شخصية جيمس بوند الشهيرة.

وكشف هوبكنز، مؤخرًا، عن جانب من هوايته المفضلة في العزف على البيانو في أحدث ظهور له داخل منزله، وهو يرتدي بدلته الكلاسيكية وقطته.

وظهر هوبكنز في الفيديو الذى نشره منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يعزف على البيانو ويسرد احدى المعزوفات أمامه بينما تجلس على قدميه قطته.



انتونى هوبكنز

وتصدر السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن فيلم The Father، غلاف مجلة L'Uomo Vogue العالمية بملامحه الشهيرة التي يزينها الشعر واللحية البيضاء، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصورة من الغلاف عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليشوق جمهوره بتفاصيل جديدة تطرح في العدد الأخير من المجلة.