شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى وبلقيس وعمر كمال يحيون حفلا غنائيا في مصر الجديدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى كل من المطرب رامى صبرى، والمطربة اليمنية بلقيس، ومطرب المهرجانات عمر كمال، حفلا غنائيا داخل أحد النوادى بمصر الجديدة، اليوم الأحد وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن احتفالاً بموسم الصيف.

وطرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها "جبار" وذلك عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ، وقد غنتها باللهجة اللبنانية، كما صورت بلقيس الأغنية فى بيروت مع المخرج اللبناني إيلي فهد.

وطرح النجم رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، التى كانت ستكون أولى أغنيات كريم صبرى ولم يوافق على مشاركة شقيقه رامى صبرى الغناء معه حتى يعتمد على نفسه دون مساندة منه، ليقرر رامى صبرى تقديم الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه وقام بتسجيل أجزاء منها بصوته.

وكتب رامى صبرى فى بداية الأغنية بأن هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبرى، فلم يتقاض أى شخص ساهم فى هذا العمل أى عائد مادى، برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة، والأغنية من كلمات عبير الرزاز، وألحان كريم صبرى، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وميكس وماستر نصر محروس.