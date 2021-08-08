"أول مرة تلبسي حاجة تتفهم".. تعليقات الجمهور على صور ابنة عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نور في الصور بملابس كاجوال أنيقة من داخل منزلها في العاصمة البريطانية لندن، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وانهالت التعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي :"قمر، أول مرة تلبسي حاجة تتفهم، جميلة، أحبك، قمر قمر وعشقته ياناس، بحبك أد كدا وكدا، بنت دياب، ربنا يحميكي، خلاثي على العسل".

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".