"سمير غانم في ليلة عرسه".. رامي رضوان يكشف عن رؤية قبل وفاة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الإعلامي رامي رضوان عن رؤية من قبل أحد متابعيه، رآها ليلة رحيل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

ونشر رامي رضوان الرسالة، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "رؤية الغريب أصدق يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه، ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة، التي أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام ونعم الدار".

وأضاف: "لا ندري ماذا بينهم وبين الله ولكنه رؤية تثلج الصدور، ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهم فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم وربنا يرجمهم ويغفر لهم".

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

وتم تشييع جنازة الراحلة دلال عبد العزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ورافق العديد من النجوم جثمان "دلال" إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وكان من بين الحضور حسن الرداد، الإعلامي رامي رضوان، أحمد بدير، فتوح أحمد، شيرين، أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، عبير صبري، هنا الزاهد، ماجد المصري، كريم فهمي، أحمد فهمي، عبد العزيز مخيون، عمرو سعد، هاني رمزي، أشرف زكي.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي