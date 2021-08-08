“نمبر وان” الموزعين العرب.. عمر صباغ: “هدفي تطوير الموسيقى العربية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء خاص ضمن برنامج “خبار وسرار” على شاشة Ltv، عبّر المؤلف الموسيقي عمر صبّاغ عن سعادته بالنجاح الذي حققه طيلة سنوات في مجال التوزيع الموسيقي.

وردّ عمر صبّاغ على سؤال البرنامج حول اعتزازه بلقب “نمبر وان الموزعين العرب”، باعتباره الأنجح بين الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، وقال أنه حين يسمع هذا اللقب الذي مُنح له بعد سلسلة طويلة من النجاحات يبتسم، خاصةً أنه وصل إلى المكانة التي هو فيها اليوم في عمله بمجال الموسيقى بعد أكثر من 12 عامًا من التخطيط والمجهود والمثابرة.

وأضاف عمر صباغ في “خبار وسرار”، أن هدفه منذ دخوله مجال التوزيع، هو إحداث تغيير في النمط الموسيقي للأغنية العربية، والتطوير في الموسيقى.

وأعرب عمر صباغ عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنياته في الآونة الأخيرة مع النجوم وائل كفوري، وبلقيس، وسيف نبيل، وحسين الجسمي، وناصيف زيتون، كما كشف عن أغنيات جديدة تحمل توقيعه ستبصر النور لعدد من الفنانين وذكر من بينهم أصالة نصري، وفارس كرم.