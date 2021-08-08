نوال الزغبي بالخليجي.. “عالم تاني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن قرب طرح ثاني أغنيات ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”.

وكشفت نوال من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” أن الأغنية الثانية التي ستصدرها من الألبوم هي باللهجة الخليجية، فقالت: “اغنيتي الخليجية الجديدة عالم تاني كتير جديدة من كل النواحي…”، وأرفقت “الزغبي” تغريدتها بهاشتاغ “#نوال_الزغبي_بالخليجي”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت منذ أيام كليب أغنية “أرقص” من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد.

وكليب الأغنية من إخراج فادي حداد وحقق أكثر من5 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدوره عبر قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.