دوق ودوقة كامبريدج يكشفان عن صورة جديدة لابنتهما تشارلوت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الأمير “ويليام” وزوجته الدوقة “كيت ميدلتون”، صورة جديدة لابنتهما الأميرة “تشارلوت”، البالغة من العمر ست سنوات، تحتضن الفراشة بلطف في يديها وهي تقف في وسط الزهور. وقد نشر الدوق والدوقة الصورة على حسابهما على إنستغرام، إلى جانب صورتين فنيتين لفراشات تطفو على أزهار.

مبادرة Big Butterfly Count

يُعد هذا المنشور تكريماً لمبادرة Big Butterfly Count عد الفراشات، والتي ، وفقًا لموقع Town and country، تشجع المقيمين في المملكة المتحدة على تقييم صحة البيئة ببساطة عن طريق حساب كمية ونوع الفراشات التي يرونها.

كتب الدوق والدوقة على إنستغرام: “أردنا مشاركة فراشات الطاووس والأدميرال الجميلة هذه كجزء من مبادرة Big #ButterflyCount التي تجري في جميع أنحاء المملكة المتحدة.”

وتابعوا: “savebutterflies – أنقذوا الفراشات – تشجعنا جميعًا على إحصاء هذه المخلوقات المذهلة لأنها ليست كائنات جميلة فحسب، بل إنها أيضًا مهمة للغاية حيث تُعد الفراشات جزءًا حيويًا من النظام البيئي كملقحات ومكونات في السلسلة الغذائية.”

وأنهى أفراد العائلة المالكة المنشور من خلال تشجيع أتباعهم على المشاركة في المبادرة وإحصاء الفراشات بأنفسهم. لقد كتبا: “آمل أن نتمكن من التغلب على مجموع العام الماضي savebutterflies.”

تنسيق رائع للألوان

في صورة “تشارلوت”، تنظر الأميرة الصغيرة بلطف إلى الفراشة التي تستريح بين يديها. ترتدي “تشارلوت” قميصًا نقيًا، وشورت منقوش بالزهور، بألوان منسقة جيدًا مع رقعة اللافندر الموجودة خلفها.