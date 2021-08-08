ابنة عاصي الحلاني تنشر صورتها برفقة والدها وهذا ما علّقت به

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت دانة الحلاني ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صوراً تجمعها بوالدها وهي تتكئ عليه وقالت في تعليقها على الصور: ” نقطة ضعفي”.

ونالت الصورة الإعجاب والتفاعل من قبل المتابعين وفي مقدمتهم عاصي الذي وضع قلوباً حمراء وزوجته كوليت التي قامت بنفس الأمر.

ومن المعروف عن عاصي تعلقه بعائلته وحبه الكبير لابنتيه وولده ومشاركتهم كافة اللحظات العائلية.

وعلى الصعيد الفني كان عاصي قد أطلق البومه “كل الفصول” بالتعاون مع شركة ” روتانا ” وتضمن العديد من الأغاني من بينها أغنية جمعته بابنه الوليد حلاني بعنوان “حبيبي” وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية على “يوتيوب”.