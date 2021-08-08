مقتل شرطيين في انفجار غربي باكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شرطيان وأصيب 12 آخرون في انفجار هز مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان، اليوم الأحد.

وقالت الشرطة الباكستانية إن الانفجار وقع بالقرب من شاحنة تابعة للشرطة، ما أدى إلى مقتل شرطيين فيما أصيب 12 آخرون بجروح، بحسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.



بدوره، أوضح نائب المفتش العام كويتا أزهر إكرام أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المدني بالمدينة، مضيفًا أن نوافذ المباني المجاورة تحطمت بسبب الانفجار.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان موطن لعدة جماعات إرهابية تشن هجمات على قوات الأمن والمصالح الحكومية.

والشهر الماضي، قال مسؤولون باكستانيون إن جنديين قتلا وأصيب 3 إثر انفجار قنبلة بسيارتهم جنوب غرب البلاد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر، في بلدة باسني الساحلية في إقليم بلوشستان.

ويأتي تفجير يوليو/تموز الماضي في بلوشستان بعد فترة قصيرة من تفجير آخر استهدف حافلة في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب البلاد أودى بحياة 12 منهم 9 عمال من الصين و2 من الجنود الباكستانيين.

وفي عام 2019، اتهم وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، حينها جماعة إرهابية تتخذ من مناطق إيرانية معسكرات لتدريب عناصرها، بالوقوف خلف هجوم وقع في إقليم بلوشستان .