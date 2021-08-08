إصابة 3 أشخاص في حادث دهس في برلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 3 أشخاص بينهم حالة خطيرة، مساء الأحد، في حادث دهس وسط العاصمة الألمانية برلين.

ووقع الحادث الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي على زاوية شارع بوتسدامر شتراسه بوسط برلين، عندما صدمت سيارة مسرعة مجموعة من المارة.



ووفقا للنتائج الأولية، أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم واحد في حالة خطيرة؛ وهرب سائق السيارة من موقع الحادث على الفور.

وتقوم الشرطة الألمانية بمطاردة الجاني في الوقت الحالي، ولا تعرف أسباب ودوافع الحادث حتى الآن.



وجمعت الشرطة شظايا زجاج السيارة في محاولة للتعرف على نوعها، كما تم استخدام طائرة بدون طيار في عمليات البحث عنها.



ومساء أمس الجمعة، سقط 4 جرحى في إطلاق نار، بساحة انتظار للسيارات أمام متجر شمالي العاصمة الألمانية برلين.

وإثر الحادث، نفذت الشرطة عملية أمنية واسعة النطاق في الموقع، وأغلقت الشوارع المجاورة.

ووفق تقارير صحفية ألمانية، سقط 4 جرحى في إطلاق النار. فيما فر "الجاني من الموقع ومازالت الشرطة تبحث عنه".

وكان شهود عيان أبلغوا الشرطة في بداية إطلاق النار، أن هناك شجارا في ساحة انتظار السيارات، أطلق فيه طلقة نارية واحدة على الأقل.