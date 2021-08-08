اختطاف سويسري خلال عملية سطو مسلح بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم الشرطة في ولاية أوجون النيجيرية إبيمبولا أوييمي، الأحد، اختطاف مواطن سويسري خلال عملية سطو مسلح جنوب غرب البلاد.

وقال أوييمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المواطن السويسري كان ضمن مجموعة صغيرة تزور منشأة لتربية الماشية في الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد السبت.



وأضاف المتحدث أن المجموعة تعرضت لهجوم من جانب مجهولين على طريق زراعي، وأسفر الهجوم عن خطف السويسري إلى جانب رجل نيجيري.

ولفت إلى أن تبادل إطلاق النار مع الجناة أسفر عن مقتل رجل نيجيري لم يتم تحديد هويته بعد، فيما لم تتضح بعد التفاصيل الخاصة بسبب تواجد المواطن السويسري في نيجيريا.

يذكر أن حوادث الخطف كثيرا ما تتكرر في أكبر بلد في أفريقيا ( نيجيريا) من حيث عدد السكان.

ويقف وراء هذه الحوادث إما جماعات إرهابية مثل بوكوحرام أو عصابات بغرض طلب فدية.

وتخوض نيجيريا معارك في مواجهة زيادة في عمليات السطو المسلح والخطف من أجل الحصول على فدى، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية، حيث تفشل قوات الأمن المنهكة في كثير من الأحيان بوقف عمليات الخطف.

