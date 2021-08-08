ما أعلى فيلم إنتاجا في تاريخ السينما؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عادة ما تجني الأفلام ذات التكلفة الباهظة ثمارها، خاصةً أفلام الأبطال الخارقين، إذ تحقق هذه الأفلام إيرادات كبيرة فور طرحها في السينمات.

وفي أحيان أخرى، تتكلف الأفلام ميزانية باهظة وتخسر في جني أرباح كافية في شباك التذاكر، مما يكلف شركات الإنتاج خسائر فادحة.

وكشف موقع "247 والست"، أن أعلى الأفلام تكلفة في تاريخ السينما هو فيلم Avengers: Endgame (أفنجرز: نهاية اللعبة).

ووصلت تكلفة إنتاج فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة" إلى 400 مليون دولار، أما أرباحه فبلغت 2.8 مليار دولار عالميًا، منهم: 858.4 مليون دولار إيرادات محلية.





وذكر الموقع، أن تكلفة الأفلام الضخمة تعود لسببين، أولًا: أجور النجوم، والتي قد تصل إلى 20 مليون دولار للنجم الواحد، وثانيًا مواقع التصوير، والتي تتضمن تكلفة الانفجارات والمؤثرات البصرية وغيرها.

وأوضح أن هناك قاعدة تنص على ضرورة تحقيق الفيلم ضعف تكلفة إنتاجه، إيرادات عالمية كي يحقق ربحًا.

وتابع الموقع أن هناك أفلاما حققت النظرية السابقة مثل فيلم "أفاتار"، أعلى الأفلام إيرادات، الذي حقق 2.8 مليار دولار إيرادات، وهي 10 أضعاف تكلفة إنتاجه، 237 مليون دولار.