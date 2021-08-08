"الفرقة الانتحارية" يتربع على عرش إيرادات السينما الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتل فيلم الكوميديا (ذا سويسايد سكواد) "الفرقة الانتحارية" صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مسجلاً 26.5 مليون دولار.

الفيلم من بطولة مارجوت رابي وإدريس إلبا، وسيلفستر ستالون، وجون سينا وإخراج جيمس جان.



وعلى مسافة بعيدة، تراجع فيلم المغامرات الجديد (جانجل كروز) "رحلة الغابة" إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 15.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون، وإدجار راميرز، وجيسي بليمنز، وجاك وايتهول ومن إخراج جومي كوليت سيرا.

وحافظ فيلم الرعب "أولد" على المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلاً إيرادات بلغت 4.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة وإخراج إم. نايت شيامالان ويشاركه في البطولة أليكس وولف وثوماسين مكنزي وإليزا سكانلن.

كما تشبث فيلم الحركة والمغامرة (بلاك ويدو) "الأرملة السوداء" بالمركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت أربعة ملايين دولار.

والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج كيت شورتلاند.

واحتفظ كذلك الفيلم الدرامي الجديد (ستيل ووتر) "مياه راكدة" بالمركز الخامس بإيرادات بلغت 2.86 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات دامون وأبيجيل برسلين وكاميل كوتان ومن إخراج توم مكارثي.