وفاة دينيس "دي تي" توماس أحد مؤسسي فرقة "كول أند ذي غانغ"

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نيويورك: توفّي دينيس "دي تي" توماس أحد مؤسسي فرقة الفانك والديسكو الشهيرة "كول أند ذي غانغ"، السبت عن 70 عاما، وفق ما أعلنت الفرقة.

وكتبت "كول أند ذي غانغ" التي فقدت العام الماضي أحد موسيقييها رونالد بيل، على صفحتها في "فيسبوك" إنه "في السابع من أغسطس، توفّي دينيس توماس (المعروف باسم "دي تي")، الزوج والأب العزيز وأحد مؤسسي "كول أند ذي غانغ" هانئاً خلال نومه عن 70 عاماً في نيو جيرسي".

وقد "عُرف دينيس الذي كان عضوا أصيلاً في "كول أند ذي غانغ" بلطفه وملابسه وقبّاعاته اللافتة وسلوكه البسيط"، على حدّ قول زملائه.

وتعود الإطلالة الأخيرة "لعازف الساكسوفون والناي والآلات الإيقاعية" و"محيي الأمسيات خلال الحفلات" للرابع من يوليو الأخير في مسرح "هوليوود بول" في لوس أنجليس.

وقد أسست فرقة "كول أند ذي غانغ" سنة 1964 في نيو جيرسي على أيدي الشقيقين روبرت ورونالد بيل، فضلاً عن دينيس توماس خصوصاً.

ومن أشهر أغانيها، "سيليبرايشن" و"جانغل بوغي" و"غيت داون أون إت" و"ليديز نايت".