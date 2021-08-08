شكرا لقرائتكم خبر عن عفريت وقرد ومُختطف.. كيف ظهر ميسي فى الدراما العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن رحلة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قد انتهت مع نادي برشلونة، بعد أن استمرت أكثر من 16 عاما، وجاء ذلك بعد قرار حجب رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من القائمة المستدعاة للمبارة القادمة للنادي مع فريق يوفنتوس، وأضافت أن قميص ميسي سيبقي في غرفة ملابس برشلونة خلال المباراة.

ورغم بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن السينما والدراما واختلاف مجاله، إلا أن منذ ظهوره كان محاط استلهام صناع الدراما المصرية والعربية في بعض الأعمال استثمارًا لاسمه وشعبيته في العالم، لذلك ظهر اسم ميسي في ثلاثة أعمال بثلاثة صور مختلفة.

كان أول ظهور لاسم ميسي في السينما المصرية في فيلم "البيه رومانسي" عام 2008، حيث رددته المغنية اللبنانية دومينيك خلال أحداث الفيلم، وكانت تدعي أن هناك جنا يعشقها يدعي ميسي.

كما تردد اسم ميسي في مسلسل سعودي بعنوان "كلام ناس 2" عام 2013، حيث دارت إحدي حلقات المسلسل حول اختطاف عدد من مشجعي كرة القدم السعوديين نجم المنتخب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي بعد دقائق من وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في إحدى المباريات، الأمر الذى أثار جدلاً واسعاً حول العالم لمعرفة أسباب عملية الاختطاف ومطالب الخاطفين، وصورت لحلقة أجواء الحفاوة البالغة التي وجدها لاعب الكرة العالمي من متابعيه السعوديين وخاصة مجموعة من الشباب، الذين بدوا وكأنهم يرغبون في التقاط الصور التذكارية مع اللاعب العالمي قبل أن يغافلوا حراسه الشخصيين ويقوموا باختطافه.

وظهر اسم ميسي مرة أخري في الدراما المصرية عام 2014 من خلال مسلسل "العملية ميسي"، والذي دارت أحداثه حول قرد يُدعى (ميسي)، تسعى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) لخطفه بعد قيامه بعملية استخباراتية من أجل إيقاف عصابة إرهابية دولية قامت بسرقة سلاح بيولوجي بالغ الخطورة، ومن أجل ذلك الغرض ترسل الوكالة أحد رجالها لإتمام هذه المهمة، واطلق عليه اسم ميسي لمراوغته وكثرة تحركاته، تيمنا بنجم الكرة الأسباني.