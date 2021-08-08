شكرا لقرائتكم خبر عن سمير غانم فى انتظار دلال عبد العزيز ليلة وفاتها.. رامى رضوان يكشف عن رؤيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الإعلامي رامي رضوان، متابعيه وجمهوره، برسالة أحد متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يسرد فيها تفاصيل رؤياه للفنانة الكبيرة الراحل دلال عبد العزيز ليلة وفاتها.

وجاءت الرسالة التي نشرها رضوان كالآتي: "رؤيا الغريب أصدق، يشهد الله أن ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمي دار السلام ونعم الدار، وهي والله ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤيا إلى أحبائهم فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم وربنا يرحمهم ويغفر لهم".



رسالة رامي رضوان

وشارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان الفنانة دلال عبد العزيز لمثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم، اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ماجد المصري، دينا، وفاء عامر، كريم فهمي، ايمي سالم، نور قدري، بسمة، هاني رمزي، درة وزوجها، نادية مصطفي، الهام شاهين نهال عنبر، دينا الشربيني.

وتوافد عدد من الفنانين الي مسجد المشير طنطاوى، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وتشييع جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم، عمرو سعد، هاني رمزي، نرمين الفقي، هنادي مهنا، ومنير مكرم، عايدة رياض، المخرج عمرو محمود ياسين، سمير صبري.