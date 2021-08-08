شكرا لقرائتكم خبر عن أبو بكر عزت.. حكاية فنان أبدع في أدوار الشر والجاسوسية.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الـ88 على ميلاد الفنان أبو بكر عزت، إذ ولد في 8 أغسطس عام 1933، ويعتبر واحدًا من أبرز الفنانين المخضرمين في العصر الذهبي للسينما والمسرح، حيث بدأ حياته الفنية من خلال المسرح المدرسي، حيث قدم مسرحية "الفضائح" للمخرج كمال يس، وظل خبه للفن يكبر معه، حتي ألتحق بعدها بمعهد التمثيل عام 1959 بعد تخرجه من كلية الأداب، ثم انضم إلى فرقة المسرح الحر.

تنقل "عزت" بين عدة فرق مسرحية، منها مسرح الريحاني ومسرح التليفزيون، ثم بدأ العمل بالسينما مع بداية ستينات القرن العشرين، وشارك في العديد من الأفلام، مثل "معبودة الجماهير"، "30 يوم في السجن"، "زوج في إجازة"، "الاحتياط واجب"، و"ميرا ما”.

ورغم عدم أداء أبو بكر عزت دور بطولة في أي عمل فني، إلا أنه اثبت تميزه وخاصة من خلال أدوار الشر والجاسوسية، التي أبدع في أدائها وأظهر موهبته وتمكنه من خلالها، ومن أهمها شخصية رجل الموساد التي قدمها خلال أحداث الجزء الثالث من مسلسل “رأفت الهجان”، وأعاد تقديمها مرة أخري من خلال شخصية موسي هارون في مسلسل “السقوط في بئر سبع”، كما تفوق في تقديم شخصية الزوج الخاين والكذاب خلال فيلم “المرأة والساطور”.

تتلخص المسيرة الفنية للفنان الراحل أبو بكر عزت في ما يصل إلي 50 فيلم و15 مسلسل، أهمهم في السينما “الحرامي، زوجة لخمس رجال، 13 كدبة وكدبة، أفواه وأرانب، عذراء وثلاث رجال، أصدقاء الشيطان، دموع صاحبة الجلالة، الزمن والكلاب، المرأة والساطوور”، وفي التلفزيون “علي الزيبق، علي نار هادئة، الحلم الجنوبي، زيزينيا، أرابيسك”.

واستمر العطاء الفني لـ “عزت” حتي أخر أنفاسه، حيث أصيب بأزمة قلبية حادة خلال تصويره أخر أعماله “ومضي عمري الأول”، وتوفي فور وصله المستشفي عن عمر يناهز الـ73 عاما.