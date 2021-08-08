وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفى الممثل المسرحي عبدالله الشرقاوي، عضو فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة.

ونعى الفنان جمال عبدالناصر، الفنان عبدالله الشرقاوي، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلق "عبدالناصر" على الصورة: "عشت حياتي في دور فنان، إيه؟، لا مفيش أنا بلعب الدرويش".

وأضاف : "عبدالله الشرقاوي من دوره في الحالة توهان، مع السلامة يا عبدالله، ورحمك الله وغفر لك وأحسن إليك، مع السلامة يا طيب يا محب يا مسالم يا فنان يا كبير، مع السلامة وإلى لقاء جميعا إليه راجعون والبقاء لله وحده".

وقدم الفنان الراحل طوال مشواره الفني العديد من البطولات المسرحية على مسرح الدولة وكان منها ماراصاد، العسل عسل، سلقط في ملقط، الكورة جوان ، توهان .