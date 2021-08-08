سمية الخشاب ترد على متابع: "ارتباط إيه وهمّ إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة سمية الخشاب على متابع سألها عن كيفية التعرف أو الارتباط بفتاة.

وسأل المتابع: "أستاذة سمية كل ما أدخل أكلم بنت تعملي بلوك، أنا كده هقدر أتعرف أو أرتبط إزاي؟".

وردت سمية في تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "اهتم بنفسك وهما يتعرفوا عليك، بلاش تخش تكلمهم وترمي نفسك عليهم، وبعدين ارتباط إيه وهم إيه بس؟".

شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".