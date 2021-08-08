حسن الرداد يضع صورته مع دلال عبدالعزيز على "بروفايل" حسابه بموقع فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استبدل الفنان حسن الرداد صورة الملف الشخصي له على موقع "فيسبوك".

ووضع "الرداد" صورة تجمعه بحماته الفنانة دلال عبدالعزيز كصورة "للبروفايل" الخاص له.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

وتم تشييع جنازة الراحلة دلال عبد العزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي