فن ومشاهير

وفاة زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت نجاة القشطي زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله، اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس.

وأعلنت الخبر الإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر "السعيد" صورة الفنان عبد الإمام عبدالله، وعلقت: "نعزي الفنان الكبير عبد الإمام عبدالله في وفاة زوجته أم طلال نجاة القشطي اللهم ارحمها و اغفر لها واسكنها فسيح جناته و انزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار و الصديقين و الصالحين، ادعو لها فالدعاء رزق الميت".

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله مسلسل "الوصية الغائبة".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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