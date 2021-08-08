وفاة زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت نجاة القشطي زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله، اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس.

وأعلنت الخبر الإعلامية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر "السعيد" صورة الفنان عبد الإمام عبدالله، وعلقت: "نعزي الفنان الكبير عبد الإمام عبدالله في وفاة زوجته أم طلال نجاة القشطي اللهم ارحمها و اغفر لها واسكنها فسيح جناته و انزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار و الصديقين و الصالحين، ادعو لها فالدعاء رزق الميت".

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله مسلسل "الوصية الغائبة".