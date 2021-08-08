هل قبلت ميغان ماركل هدية والدها في عيد ميلادها الـ 40

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 07:48 مساءً - كشف توماس ماركل، والد ميغان ماركل زوجة الأمير هاري أن ابنته رفضت تلقي هدية من منه بمناسبة عيد ميلادها الأربعين

وقال ماركل (77 عاما) في تصريحات لـموقع "تي إم زد" الأمريكي أنه أرسل باقة من الزهور إلى ابنته المقاطعة له، لكنه لم يتلق أي شكر على هذه المبادرة.

ولفت إلى أنه أرسل إلى ابنته عشرات الورود الحمراء مع ورود صفراء في منتصف الباقة، كإشارة منه إلى طفليها آرشي البالغ من العمر عامين والمولودة الجديدة ليليبت، وأضاف أنه أرفق مع الباقة رسالة تقول: "أتمنى لك عيد ميلاد سعيد وأياما أكثر إشراقا".

ويريد توماس ماركل أن يكون جزءا من حياة أحفاده، ووصلت علاقته المشحونة بابنته ميغان إلى ذروتها في عام 2018 قبل حفل زفافها الملكي على الأمير هاري مباشرة، عندما تم الكشف عن أنه نظم صورا للصحافة وسرب رسالة شخصية منها إلى الصحف.

يأتي ذلك بعد أن هدد بمقاضاة دوق ودوقة ساسكس لرؤية آرتشي وليليبت، وقال لشبكة فوكس نيوز إنه مستعد لاتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل القريب جدا.

وكانت ميغان ماركل صرحت في لقائها الشهير مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، والذي أذيع قبل أشهر، أنها لا يمكن أن تغفر خيانة والدها لها.

وقالت في اللقاء عن الألم الذي سببه والده لها: "إنني أنظر إلى ابني آرتشي وأفكر في هذا الطفل وأنا بصدق لا أستطيع أن أتخيل فعل أي شيء لإحداث ألم لطفلي عن قصد، لا أستطيع أن أتخيل ذلك، لذلك من الصعب علي التوفيق بين ذلك".

وتقيم ميغان ماركل حاليا في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مع زوجها الأمير هاري وأطفالهما، بعدما قررا التخلي عن صفتهما الملكية في يناير/ تشرين الثاني عام 2020.