كيم كارداشيان تحضر الحفل الثاني لـ كاني ويست في إطلالة متطابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 أغسطس 2021 07:48 مساءً - مثل حدث الإطلاق الأول لألبوم "Donda" الشهر الماضي، حرصت "كيم كارداشيان" على حضور ثاني حفلات زوجها السابق "كانيي ويست" للترويج لألبومه الجديد "Donda" مع أطفالهما الأربعة، وتقديم الدعم له من خلال تطابق إطلالتها معه، حيث ظهرت مرتدية بدلة وماسك باللون الأسود مثلما كان يرتدي "كانيي" - من الرأس إلى أخمص القدمين - باستثناء عقد ذهبي وكلمة "DONDA" مكتوبة على قميصه باللون الأبيض.





كيم كارداشيان مع أطفالها الأربعة- الصورة من حسابها على إنستغرام





كانت "كيم" قد نشرت الصور الجديدة لزيها الأسود بالكامل من حدث الحفل الذي أقيم في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.



وكما ذكر موقع "Daily Mail"، في الحفل الماضي، كانت "كيم" تبدو مشابهة بشكل لافت للنظر مع "كانيي" حيث ظهرت ببدلة مماثلة لتلك التي ارتدها في الحفل الأخير، ولكن الإختلاف كان باللون حيث ظهر الاثنان متطابقان باللون الأحمر.

كانيي متمسك بأمل عودته لـ "كيم" مرة أخرى



وللمرة الثانية، شاهدت "كيم" العرض من المدرجات حيث قام "كانيي"، 44 عامًا، بأداء مقطوعته Love Unconditionalless غنى فيها: "أنا أفقد عائلتي" وكأنه يناشد "كيم" ويتوسل حبه الضائع أن يعود إليه. كما قدم أغنية جديدة يقول فيها: "الزمان والمكان رفاهية لكنك أتيت إلى هنا لتظهري أنكِ ما زلتِ تحبني".



وتضمن الحفل أيضًا مقطعًا صوتيًا لوالدته "دوندا" يذكر فيه أن والدها علمها الحب دون قيد أو شرط وعدم التخلي عن عائلتها أبدًا.





كيم كارداشيان- الصورة من حسابها على إنستغرام

ألبوم Donda



أخذ الألبوم هذا الاسم على اسم والدة "كانيي" الراحلة التي توفيت في عام 2007 عن عمر يناهز 58 عامًا بسبب أمراض القلب ومضاعفات ما بعد الجراحة بعد إجراء عمليات متعددة.