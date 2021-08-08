كتب امير فتحي في الأحد 8 أغسطس 2021 07:04 مساءً - تلقى الإعلامي ” رامي رضوان ” رسالة من إحدى المتابعات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” تروي من خلالها ما رآته في ” رؤية ” ليلة وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” والتي اعتبرتها رسالة وبشرى حرصت على إبلاغ أسرتها بها .
وأعاد رامي رضوان نشر هذه الرسالة والتي جاء فيها : ” رؤية الغريب أصدق .. يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي احبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام ونعم الدار هي ” .
وتابعت : ” والله ولا ندري ماذا بينهم وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى احبائهم فهي أجمل عزاء ارسله الله لكم وربنا يرحمهم ويغفر لهم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رامي رضوان يكشف عن ” رؤية ” رآها شخص مجهول ليلة وفاة دلال عبد العزيز : ” سمير غانم في ليلة عرسه ويتحدث عن عروسته وينتظرها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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