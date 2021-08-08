نيللي كريم تعلن تأجيل عقد قرآنها إلى هذا الموعد حدادا على دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في الأحد 8 أغسطس 2021 07:04 مساءً - أعلنت الفنانة ” نيللي كريم ” عن قرارها بتأجيل حفل الحنة الخاص بها وحفل عقد قرآنها على لاعب الإسكواش السابق ” هشام عاشور ” وذلك حدادا على الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” .

حيث كان من المقرر إقامة حفل الحنة اليوم الأحد وغدا كان سينعقد عقد القرآن وزفافها على هشام عاشور .

وأجلت نيللي كريم احتفالاتها لمدة 3 أيام وهي أيام فترة الحداد وبعد انتهائهم سوف يقام عقد القرآن فقط .

وكانت قد شيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وتم دفنها بجوار زوجها الفنان الراحل ” سمير غانم ” في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر .

يذكر أن نيللي كريم كانت قد أعلنت منذ فترة أنها ستحتفل بالزفاف وعقد قرآنها على هشام عاشور خلال شهر أغسطس بعدما احتفلا بخِطبتهما بحضور العائلة وبعض الأصدقاء المقربين فقط .