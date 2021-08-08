أفضل 5 أفلام رعب جديدة على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البحث عن فيلم رعب جيد لمشاهدته هو عملية صعبة بلا شك، خاصةً إذا كانت الخيارات أمامك متنوعة كما هو الحال على شبكة نتفليكس.

وهذا العام، بدأت نتفليكس تهتم بطرح أفلام رعب أصلية من إنتاجها، إرضاءَ لعشاق هذا النوع من الأفلام، ولعل أبرز الأمثلة: ثلاثية الرعب Fear Street (شارع الخوف)، و Army of the Dead (جيش الموتى).

ويستعرض موقع "راديو تايمز" الأمريكي، في التقرير التالي أبرز أفلام الرعب التي تعرض على شبكة نتفليكس حاليًا.



1- Blood Red Sky





فيلم "السماء القرمزية"، بطولة دومينيك بورسيل وبيري باومايستر، ويتناول قصة سيدة مريضة تسافر برفقة ابنها إلى نيويورك، وتقع الطائرة تحت سيطرة إرهابيين، لكن السيدة تمتلك سرًا خطيرًا سيقلب كل الأمور.



2- Run





فيلم "رن"، بطولة سارة بولسون وكيرا ألين، ويدور حول ابنة تمتلك مرضًا يعوقها عن السير، لكنها بعد فترة تشك في أن الأم وراء مرضها، مما يجعلها تبدأ عملية بحث تنكشف فيها أمورًا غير متوقعة.



3- Things Heard & Seen





فيلم "أشياء سمعت وشوهدت"، بطولة أماندا سيفريد وجيمس نورتون، وتدور أحداثه عام 1979، حول ثنائي ينتقل إلى منزل جديد في مدينة نيويورك، حيث تبدأ الزوجة في الشعور بتواجد شيطاني في المنزل.

4- Army of the Dead





فيلم "جيش الموتى"، بطولة ديف باتيستا وإيلا بورنل، ويتناول محاولة مجموعة مرتزقة القيام بعملية سرقة ضخمة في زمن يسيطر فيه الموتى الأحياء على الأرض.



5- Fear Street

ثلاثية "شارع الخوف"، بطولة سادي سينك وكيانا ماديرا، وهي عبارة عن فيلم من 3 أجزاء يتناول اكتشاف مجموعة مراهقين وجود لعنة على بلدتهم تتسبب في ظهور قتلة مقنعين، وهم سيكونون ضحاياهم القادمين.