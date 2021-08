شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف جوردون ليفيت يستعين بصور لمصر فى مشروع جديد على موقعه.. والمصريون يدعمونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى جوزيف جوردون ليفيت، عن إعداده لمشروع جديد عبر موقعه HITRECORD، والذى يحتاج لتنفيذه إلى صور متنوعة من مصر، مطالبًا متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعى بمشاركته بالصور الرائعة التى التقطوها بعدسات كاميراتهم من أى مكان فى مصر.

ونشر جوزيف جوردون ليفيت، صورة لأهرامات الجيزة وأمامها أشخاص يتنزهون على ظهر الجمال، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "مرحبًا أصدقائى فى مصر.. أبحث عن صور لمصر لمشروع جديد على موقعى HITRECORD.. انظروا فى قائمة الكاميرا الخاصة بكم، وابحثوا عن صورة رائعة تم التقاطها فى أى مكان فى البلد، وأضفها إلى المشروع.. نتطلع لفحص الصور الخاصة بك".



تدوينه جوزيف جوردون ليفيت

وفى المقابل، استجاب عدد كبير من متابعى النجم العالمى على "فيس بوك"، لطلبه، بإرسال مجموعة متنوعة ومميزة من الصور له عبر التعليقات، والتى التقطت لمعالم مصرية مختلفة منها حقول الريف المصرى، ومسجد السلطان حسن، وأخرى من أعلى برج القاهرة، وثالثة لمياه البحر فى العين السخنة، وغيرها الكثير من الصور.

جوزيف جوردون ليفيت، هو ممثل وصانع أفلام ومغنى ورجل أعمال أمريكى، حصل على العديد من الجوائز بما فى ذلك الترشيحات لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل - فيلم موسيقى أو كوميدى عن أدائه المميز فى فيلم 500 Days of Summer ، عام 2009، وفيلم 50/50، عام 2011.



صورة لأهرامات الجيزة

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الشبكة المنتجة لمسلسل الكوميديا الجديد Mr. Corman، من بطولة الممثل العالمى جوزيف جوردون ليفيت، كشفت - فى وقت سابق من مطلع شهر أغسطس الجارى - عن أول فيديو ترويجى للعمل، ومن المقرر أن تطرح أول حلقتين منه يوم 6 أغسطس الجارى، ومن ثم طرح حلقة أسبوعية، وسيتكون الموسم من 10 حلقات.

ويدور مسلسل Mr. Corman حول رحلة عميقة فى حياة معلم بـ مدرسة عامة فى وادى سان فرناندو، ويقوم ببطولته كل من جوزيف جوردون ليفيت، أرتورو كاسترو، جوردان جاليندو، اراسلى باديلا، ديبرا وينجر، تريفور دولدن، الكسندر جو، لوجيك، مايكل مونكس، شانون وودوارد، فيفيان ليرا بلير.



المصريون يستجيبون لدعوة جوزيف



صور جذابة من مصر لمساعدة جوزيف فى مشروعه

يذكر أن جوزيف جوردون ليفيت قام مؤخراً ببطولة مسلسل " Comrade Detective"، ومن قبله قدم العديد من الأعمال التليفزيوينة منها rd Rock from the Sun" 3 " و "Roseanne" و "The Powers That Be" و Dark Shadows" ".