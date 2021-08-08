كتب امير فتحي في الأحد 8 أغسطس 2021 05:45 مساءً - نشر الفنان ” وائل عبد العزيز ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله عن السبب من وراء مرض شقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” وما حدث معها مؤخرا بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة والذي أرجعه إلى الحسد .
فكتب وائل عبد العزيز في منشوره قائلا : ” نفسي الناس تقول ما شاء الله علي أي حاجه قبل أي كلام .. لو مش مآمنين بالحسد شوفوا حالنا وإيه جرالنا ومرض ووقف حال ” .
وتابع : ” العين بتموت وتمرض وتوقف الحال وتقعد ناس في بيوتها .. ربنا يبعد عنك العين والحسد ويشفيكي يا بنتي ويصلح حالك وحالنا قادر يا كريم ” .
يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد غادرت المستشفى خلال الأيام الماضية بعد تحسن حالتها الصحية على أن تستكمل علاجها في المنزل تحت إشراف طبي .
كانت هذه تفاصيل خبر وائل عبد العزيز يكشف السبب من وراء مرض شقيقته ياسمين عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.