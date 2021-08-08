فيديو – الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة دلال عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصرية للشؤون الصحية، عن السبب الحقيقي لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا انه بوست كوفيد سندروم وهو مصطلح علمي يعني متلازمة كوفيد طويلة الأمد، ووجه تحذيرا شديد اللهجة للمتعافين من الفيروس بضرورة توخى الحذر واللجوء للعلاج فور الشعور بأية أعراض تنفسية.

وأوضح تاج الدين، فى مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات ما بيعرفوش يكدبوا”، من تقديم سهير جودة ومنى عبد الغنى، على قناة cbc، أن تداعيات فيروس كورونا وما نتج عنه من فشل تنفسي وتليفات فى الرئة هي سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن الوصول لهذا الدرجة من تليفات الرئة لا تكون فقط فى حالات كورونا، بل تنتشر كثيرا فى حالات الالتهابات الفيروسية الرئوية، بل حتى بعض حالات الانفلونزا العادية قد تنتهى بمثل هذه النتيجة.

فى نفس السياق، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن أزمة كورونا تسببت فى الكثير من الخسائر بين المواطنين والكوادر الطبية والشخصيات العامة وداخل الوسط الفني، مضيفا: هي دي مشاكل كورونا.. والدولة اهتمت بكل المواطنين من كل الفئات، ووفرت كل الإمكانيات والطاقات البشرية والمؤسسية لمواجهة الفيروس.

وسبق أن كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين حقيقة الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها تعاني من حالة نادرة يطلق عليها ” متلازمة كوفيد طويلة الأمد” تصيب 10 بالمئة فقط من المتعافين وتحتاج لوقت طويل من أجل التعافي الكامل.

أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” يحدث في مصر” إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت في مرحلة تسمى بوست كوفيد سندروم وهو مصطلح علمي يعني متلازمة كوفيد طويلة الأمد، وهو من الحالات القليلة التي تواجه المتعافين من فيروس كورونا وتم رصد 23 حالة فقط في مصر.

وأوضح تاج الدين: مريض كورونا إذا أصيب في رئته يحدث نوع من العتمات والتليفات أو الالتهابات التي تصيب نسيج الرئة، وما يفرق بينها وبين التليف المناعي الذي يصيب الرئتين، أن التليف الناتج عن كورونا يستجيب للعلاج، تدريجيًا وتأخذ الرئة بعض الوقت، وتعود لطبيعتها وقد يكون الإصابة والتليف في الرئتين لدى بعض الأشخاص كميته كبيرة ولذلك يأخذ وقتا أطول وفترة زمنية أطول.