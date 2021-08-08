شمس نجوى كرم تشرق من الكواليس.. “نحن من بلد طائر الفينيق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم فيديو عفوياً أطلّت فيه من كواليس تصوير “كليبها” الأخير لأغنيتها الجديدة “مغرومة 2”.

وعلّقت نجوى على الفيديو منوّهةً بضرورة التمتع بالإيجابية رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون. وكتبت: “مع كل ظروف الألم.. نحن من بلد طائر الفينيق.. هيك كنّا بكواليس كليب “مغرومة 2”.

وأغنية “مغرومة”، من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو. أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرج هاس غدار وتمّ تصويره في لبنان.

الأغنية تحظى بإعجاب واسع من الجمهور عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، كما يحافظ كليب الأغنية على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على يوتيوب بعد مرور أسبوع كامل على صدوره.

الجدير ذكره أن أغنية “مغرومة”، تحمل نفس اسم أغنية ألبوم سابق لنجوى كرم كانت قد أصدرته مع “روتانا” من 23 عامًا، وتحديدًا في العام 1998.