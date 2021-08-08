رحمة رياض وزوجها ألكسندر علوم في أول تعليق بعد عقد قرانهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة العراقية رحمة رياض، وزوجها الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم، الجمهور في أول تعليق بعد عقد قرانهما، الذي تم ليل الجمعة، وسط حضور أسرة العروسين.

ونشرت رياض صوراً جمعتها بزوجها، عبر حسابها في “إنستغرام”، متمنية من الله أن يعقد بين قلبيهما بالمحبة والمودة.

وكتبت رياض، قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم بحمد الله عقد قراني بمن جمعني القدر به، وشاء ربي أن يكون نصيباً لي وأكون نصيباً له.. اللهم اعقد بين قلبينا بالمحبة والمودة”.

من جانبه، نشر الممثل ألكسندر علوم صوراً من تلك المناسبة عبر حسابه في “إنستغرام”، معلقاً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. وأخيراً وصلنا عفنا الكوكب وضيمة”.

وكانت قد فاجأت رحمة رياض الجمهور، مساء الجمعة، بالاحتفال بعقد قرانها على الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم، عقب مرور قرابة 3 أشهر على خطبتهما، التي جرت في مايو الماضي.

وكشفت نعمة رياض شقيقة رحمة عن صورةٍ جمعت العروسين في حفل عقد قرانهما، وذلك عبر حسابها في “إنستغرام”، وتركت تعليقاً قالت فيه: “سبع سبعات.. عقد قران”.

وشاركت رحمة رياض، عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، صورةً جمعتها بزوجها، مكتوباً عليها: “عقد قران الفنانة رحمة رياض والفنان ألكسندر علوم”.

وبعدها، شاركت نعمة الجمهور مقاطع فيديو، جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط تفاعلٍ واسع، إذ ظهرت رحمة مع زوجها خلال إطلالتهما على الحضور ومقابلتهما بالتصفيق والزغاريد والورود وأهازيج الأفراح.

كما شاركت نعمة صورة شقيقتها وزوجها، وعلّقت: “عقد قران أختي وحبيبتي”، بينما قالت في تعليقها على الفيديو: “مبروك يا روحي”.

وظهر الثنائي رحمة رياض وزوجها وهما يتراقصان على موسيقى إحدى الأغاني، وسط تفاعل من الحضور، فيما أشعلت تلك الرقصة “السوشيال ميديا”، في ظل تناقلها بين الجمهور وتوجيه التهاني لهما.