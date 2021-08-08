فيديو – ليونيل ميسي ولحظات مؤثرة قبل رحيله عن برشلونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مؤتمر صحفي في استاد كامب نو رحيله عن برشلونة باكياً أمام حتشد كبير من مشجعي النادي القطالوني خارج الملعب وهم يرتدون قميصه.

وأكد ليونيل ميسي “إن النادي لا يستطيع تحمل أجري بدون أن يعرض مستقبلي للخطر” ، وأضاف: “حاولت التصرف بتواضع واحترام وأتمنى أن تكون هذه هي الذكرى التي تبقى بعد رحيلي عن النادي”.

وقضى ليونيل ميسي 21 عاماً في النادي وأصبح هدافه التاريخي برصيد 682 هدفاً، وانفجر في البكاء قبل أن يبدأ كلمته وتلقى تحية طويلة من ممثلي وسائل الإعلام ولاعبين حاليين وسابقين بين الحضور.

ولم يكشف ليونيل ميسي 34 عاماً عن خططه الفورية، لكن بعد أن ذكرت صحيفة “ليكيب الفرنسية” يوم الجمعة أنه في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان أكد اللاعب الأرجنتيني أن ذهابه إلى العاصمة الفرنسية احتمال قائم لكنه أكد أن في الوقت الحالي لم يتفق بعد على الانضمام لأي ناد.