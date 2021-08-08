بعد “أنا مش شمتان”.. محمد رشاد يحمس جمهوره لـ”ابن الأصل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الضجة الكبيرة، التي أحدثتها آخرة الأغنيات التي قدمها المطرب المصري محمد رشاد “أنا مش شمتان”، قرر بعد فترة قصيرة إطلاق أغنية ثانية بعنوان “ابن الأصل”، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وشوّق رشاد جمهوره لأغنيته الجديدة “ابن الأصل”، من خلال نشر صورة له عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق عليها: “انتظروا الترند قريباً”.

وتوالت التعليقات التي تسأل عن موعد طرح الأغنية عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما كشفه رشاد، قائلاً :”أيام بإذن الله”، وتوقع الجمهور النجاح الكبير للأغنية كالتي سبقتها.

وبعد إعلانه عن الأغنية، تحول المنشور في التعليقات إلى اتهامات لمحمد رشاد بأنه يقصد بتلك الأغنية طليقته الإعلامية مي حلمي، المعروفة باسم “مذيعة الراديو”، والتي شهدت الفترة الماضية بينهما مناوشات وتصريحات إعلامية على الملأ، كانا خلالها حديث الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المتابعين تعليقاً لمحمد رشاد، يتهمه فيه بأنه يقصد علاقته السابقة، بسبب اختياره لمقطع من الأغنية، يقول: “دموعك بتبرد ناري.. وندمك بيخلص تاري”، حيث كتب المتابع في تعليقه: “كفاية بقى يا محمد اهدى واترك كل شيء لحاله وبلاش نفكر في الماضي ركز في شغلك فقط”.

ورد رشاد، قائلاً: “هو الأغنية دي هل أنت متخيل بتفكيرك إنها اتعملت عشان أغيظ بيها حد مثلاً يا أخي الواحد أكبر وأرقى من كده.. ده شغلي يا أستاذ مدحت ودي أغنيتي الجديدة ودي كلماتها وياريت كل الناس تهدى بخصوص الموضوع اللي انتهى ده لأن محدش فينا محور الكون.. وشكراً”.

وحرصت متابعة على تهنئة محمد رشاد بنجاح أغنيته، مشيرة خلال التعليق بأن هناك صوراً انتشرت له ولطليقته، مؤخراً، وسط أنباء حول عودتهما، ليرد بقوله: “كلها إشاعات وكفاية بجد كلام في الموضوع ده لأنه انتهى واتقفل تماماً ومش ممكن يرجع بأي شكل وعلى الله حكايتكو بقى”.

وكان رشاد قد أكد، في منشور دونه عبر حسابه في “إنستغرام”، أنه يحضر لأعمال غنائية جديدة، مشاركاً مقطعاً من أغنيته “أنا مش شمتان”، وأضاف قائلاً لجمهوره: “جاهزين للجاي”.