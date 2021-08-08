بطل “ايزيل” يثير السخرية بتعليقه على الحرائق.. خاف أن يجف حليب زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الممثل التركي كنان إميرزالي أوغلو الشهير بشخصية إيزيل، وزوجته سينام كوبال، لسخرية روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصربحاته الأخيرة، عندما سُئل عن حرائق تركيا، في وقت كان يُمضي عطلته الصيفيّة برفقة زوجته الممثلة سينام كوبال.

وقال: “نحترق من الداخل، كنّا في العطلة، وبالرغم من أننا نزلنا إلى البحر، فإنّ داخلنا لم يبرد. سينام كانت تشعر بالحزن كثيراً خلال العطلة، وخفنا أن يجفّ حليبها”.

واعتبر بعض المدافعين عن كنان أنّ تاريخه في الدراما التركية يشفع له، وأنّ كلامه صحيح عن انقطاع حليب زوجته؛ فالمعروف أنّ المرأة التي ترضع يتسبّب الحزن بانقطاع حليبها”.

وكان كنان أعلن دعم المديرية العامة لمكافحة الحرائق عبر فيديو، قال فيه:”لقد عشنا هناك. لدينا أصدقاء من أصحاب المتاجر. نحصل على الأخبار وننزف. نحاول المساعدة قدر الإمكان. لن يتمكّن الكثير من الناس بعد الآن من رؤية المساحات الخضراء التي رأوها.الاحتباس الحراري يصرخ”، وأضاف: “نحن بحاجة إلى الاعتناء بالأشجار كما لو كانت أشجارنا”.

وتابع: “الغابة تجدّد نفسها طالما أنّ البشر لا يفعلون أيّ شيء لها. أطلقنا مشروع المسؤولية الاجتماعية لوزارة الغابات قبل 10 أيام من الحريق. أتمنى ألا تتكرّر مثل هذه الحوادث مرة أخرى”.