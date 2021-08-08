شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تعلن عرض مسلسل what if الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحساب الرسمي لاستديوهات مارفل، بدء عرض المسلسل الجديد what if بعد غدٍ الأربعاء من خلال ديزني بلس، والمسلسل مغامرة جديدة لأبطال مارفل الخارقين وسط أجواء من الأكشن والإثارة.







مسلسل what if

وستظهر كابتن كارتر، وهي بديلة لشخصية بيجي كارتر والذي يبدو بأنه مبني على قصص كابتن بريطانيا، في كل موسم من مسلسل What If...? الكرتوني ذو الأكوان المتعددة وفقاً للمنتج المنفذ براد ويندرباوم.

ففي خلال مؤتمر صحفي وفقاً لتقرير من CBR، قال المنتج في شركة Marvel: "في وقت مبكر من التطوير، عندما بدأنا في الحصول على نصوص الكاتب الرئيسي إيه سي برادلي، وبدأنا في إلقاء نظرة على قصة المسلسل، كانت هناك شخصية بدأت تظهر وتصبح أكثر أهمية ليست أكثر أهمية من البقية، ولكن شخصية كانت لها علاقة قوية مع The Watcher، والتي تمثل القوة الدافعة وراء المسلسل، وهي الكابتن كارتر".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الاختيار وقع على المخرج الأمريكى الباكستانى بسام طارق مخرج Mogul Mowgli، لإخراج فيلم Blade من إنتاج Marvel Studios، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ويأتى ذلك بعدما أعلنت استوديوهات مارفل تأجيل بدء تصوير فيلمها الجديد Blade إلى يوليو من العام المقبل 2022، وكان من المقرر فى الأصل أن يبدأ إنتاج الفيلم، الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى ماهرشالا علي، فى سبتمبر المقبل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

على أن يكون الفيلم الجديد Blade من كتابة ستايسى أوسى كوفور، كما أكدت الشركة أنها اختارت تأخير بدء تصوير العمل للعمل بكشل أفضل على السيناريو الجديد.