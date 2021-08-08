شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يسترجع ذكرياته بصورة من مرحلة الشباب في سن الـ18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان محمد صبحى، على التواصل مع جمهوره ومتابعيه باستمراره من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك "صبحي" بين الحين والآخر بصورة نادرة من دولاب ذكرياته ومرحلة الشباب وطفولته، وأيضًا صور نادرة من مسرحياته ولقطات أخرى مع نجوم الفن في عهده، كما يُخرج لقطات من كواليس أعماله التي لقت إعجابا كبيرًا من جمهوره.



محمد صبحى على فيس بوك

وشارك الفنان محمد صبحي، صور نادرة من مرحلة شباب قبل سن العشرين على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وعلق على الصور التي ظهر بها في سن صغير قائلاً: " في الثامنة عشر من عمري"، ولقت الصور تفاعلاً كبيرًا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وتصحبها الدعوات لها بدوام الصحة وتذكر أعماله الفنية المميزة.



محمد صبحى فى فترة الشباب



محمد صبحى

وكان الفنان الكبير محمد صبحى، قد كشف من قبل عن صورة جمعته مع زوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز، منذ نحو 46 عاما، وتحديدا منذ عرض مسرحية هاملت، للكاتب والأديب الإنجليزى وليم شكسبير، التى عرضت خلال فترة السبعينيات من القرن الماضى، ونشر صبحى، الصورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أتبعها قائلا: "مع زوجتي نيڤين رامز -رحمها الله- أثناء مسرحية هاملت عام 1975".

وقبل ذلك كشف الفنان محمد صبحى عن صور من الشخصيات التى جسدها فى مسلسل "فارس بلا جواد" الذى عرض منذ نحو 19 عاما وتحديدا عام 2002، مشيرا إلى أنها من أصعب شخصيات المسلسلات تحضيراً وتنفيذا، ونشر صبحى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورا لشخصيات المسلسل، أتبعها قائلا: "شخصيات أصعب المسلسلات تحضيراً وتنفيذاً فارس بلا جواد 2002"، وقال الفنان محمد صبحى: "إن مسلسل فارس بلا جواد عرض فى 2002 ولما طرح قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلت مشكلة عالمية إن فى ممثل مصرى قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا إن السفارة الأمريكية تستدعى ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسى إيه علاقة السفارة الأمريكية".