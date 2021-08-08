بالفيديو.. عمرو سعد يودع دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"أشوفك بخير يا حبيبتي"، بتلك الكلمات ودع الفنان عمرو سعد، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، مع انتهاء إجراءات دفنها في مقابر أسرة زوجها الراحل سمير غانم.

الفنان عمرو سعد نشر عبر صفحته في موقع فيس بوك، مقطع فيديو يضم مشاهد وفاة "عطية" التي جمعته مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر مسلسل لها "ملوك الجدعنة"، وكتب :" أشوف وشك بخير ياحبيبتي".

ونشر عمرو المشاهد مصحوبة بالأغنية التي قدمها المطرب أحمد سعد في المسلسل، وتقول كلماتها :"خليك حنين ياتراب، دي حبيبتي داخله لك، دي غالية قوي عليا، باللهي عليك عليها خد بالك".

الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تم تشييع جنازتها اليوم من مسجد المشير بالتجمع الخامس.قبل نقلها إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.