بالصور| عمرو سعد يحمل نعش دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير-هاني رجب:

شارك الفنان عمرو سعد في جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وظهر "سعد" في الصور وهو يحمل "نعش" الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، أثناء تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

ورافق العديد من النجوم جثمان "دلال" إلى مثواها الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، الذي دفُن بها زوجها الراحل الفنان الكبير سمير غانم.

وكان من بين الحضور حسن الرداد، الإعلامي رامي رضوان، أحمد بدير، فتوح أحمد، شيرين، أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، ميرفت أمين، عبير صبري، هنا الزاهد، ماجد المصري، كريم فهمي، أحمد فهمي، عبد العزيز مخيون، عمرو سعد، هاني رمزي، أشرف زكي.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.