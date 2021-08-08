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بالفيديو - رامي رضوان ينفعل ويلقي بهاتف شخص يصور قبر دلال عبدالعزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

انفعل الإعلامي رضوان بعد دفن جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز على أحد الأشخاص الذي تواجد وكان يقوم بالتصوير أمام القبر.

وأمسك رضوان بالهاتف وألقى به على الأرض، معبرا عن استيائه من تصرفات بعض الحضور بمقابر الوفاء والأمل.

ورافق جثمان دلال عبد العزيز الفنان حسن الرداد وحسام شقيق زوجها الراحل الفنان سمير غانم.

وشهد مسجد المشير بالتجمع حالة من الزحام الشديد، إذ حرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة في وداع الفنانة دلال عبدالعزيز، وأداء صلاة الجنازة عليها.

وكان من بين الحضور الفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، الفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي.

ومن المقرر أن يتم دفن دلال في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس ، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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