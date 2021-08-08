مشاهد من جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز.. وفنانتان قامتا بتغسيلها!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 10 دقائق

بحضور العديد من أصدقائها الفنانين والصحفيين ومراسلي الفضائيات. شيعت جنازة الفنانة المصرية الراحلة، دلال عبد العزيز، اليوم الأحد.

وتوافد إلى مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تم إقامة صلاة الجنازة على روح الفنانة الراحلة، فنانون مثل إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان ومحمد الشقنقيري وميرفت أمين وكريم فهمي وشقيقه أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ويوسف الشريف وآخرون.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم” أن الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، والفنانة، سهير البابلي، قامتا بتغسيل جثمان الراحلة دلال عبد العزيز.

وتم نشر مقطع مصور للفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم في الجنازة، وهما منهارتان لرحيل والدتهما دلال عبد العزيز.

وكان مرافقا لجثمان دلال عبد العزيز ابنتيها دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، وزوجاهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة دينا الشربيني، وهي تهرب من صحفيين حاولوا توجيه بعض الأسئلة لها.