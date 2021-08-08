نوال الزغبي: “حلوا عنا بقى ما حدا طايقكن”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد مرور عام على ذكرى تفجير المرفأ، لا تزال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تهاجم الطبقة السياسية وتحملها مسؤولية الجريمة بحق الشعب اللبناني.

وفي هذا المجال، قالت نوال عبر “تويتر”: “عم يرقصوا على جتتنا ويتمتعوا بتعبنا وغير مباليين لوجعنا ما رح نكون دروع بشرية كرمال حدا!!!! حلوا عنا بقى ما حدا طايقكن”.

وقد لاقى منشور نوال اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر، كانت شاركت الفنانة نوال الزغبي مؤخرا مع المتابعين صورة جديدة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وأطلت فيها بفستان أبيض واسع وشعرها مرفوع بطريقة عفوية، كما وضعت ماكياجاً ناعماً بألوان ترابية.